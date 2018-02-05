Ещё четырёх российских деятелей культуры внесли в чёрный список Украины

Минкультуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло ещё четырёх российских деятелей культуры в перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны.

Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского ведомства.

В чёрный список внесены российские актёры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссёр Александр Якимчук.

Ранее Минкультуры Украины по представлению СБУ добавило 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности страны.