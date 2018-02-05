Ещё четырёх российских деятелей культуры внесли в чёрный список Украины
Минкультуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло ещё четырёх российских деятелей культуры в перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны.
Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского ведомства.
В чёрный список внесены российские актёры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссёр Александр Якимчук.
Ранее Минкультуры Украины по представлению СБУ добавило 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности страны.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: