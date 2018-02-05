В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве военнослужащего

В Киеве суд арестовал 31-летнего гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве украинского военнослужащего в одном из киевских ресторанов. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«5 февраля Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — написал Лысенко в своём Facebook. Задержанному объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ранее сообщалось, что в результате конфликта в одном из ресторанов Киева погиб военный.