Самолёт украинской авиакомпании аварийно сел в аэропорту Тбилиси

Самолёт украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. Отмечается, что данное решение было принято из-за некорректной работы системы выпуска закрылков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Самолёт Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Киев — Тбилиси, благополучно совершил посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков…» — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что приземление прошло успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.