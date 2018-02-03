Эксперт прокомментировал предложение Украины изменить процедуру применения вето в СБ ООН

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление делегации Украины в ООН о том, что Совет Безопасности необходимо реформировать, изменив, в частности, процедуру применения права вето. По мнению эксперта, такая инициатива направлена прежде всего против России.

«Украина хочет сделать приятное американцам. Им самим несолидно такое требовать, поскольку Россия является равноправным партнёром США в Совбезе ООН. Поэтому они перекладывают эту неблагодарную обязанность на Украину, которая с удовольствием лезет в любые авантюры, куда их втягивают американские партнёры, и делает это с упоением», — сказал он.

Мухин также отметил, что если право вето убрать, то это может привести к очень серьёзным последствиям.

«Украина неоднократно уже пыталась протащить под тем или иным соусом такое решение, которое просто убьёт институт ООН, потому что всё зиждется именно на праве вето стран — постоянных членов Совбеза ООН, способных остановить любую авантюру, которую может попытаться организовать, втянув в неё остальных, какая-нибудь другая страна», — подчеркнул политолог.

Ранее делегация Украины в ООН заявила о необходимости реформировать Совет Безопасности, в частности, особое внимание при этом уделить процедуре применения права вето.