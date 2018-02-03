Представители Украины в СЦКК предупредили о возможности экологической катастрофы в Донбассе

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Украинские представители в Совместном центре по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК) заявили о возможности экологической катастрофы в Донбассе.

Как пишет «Украинская правда», в сообщении говорится, что отсутствие ремонтных работ на объектах инфраструктуры в перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями.

«Срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя третьей очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО «Инкор и Ко» в населённом пункте Новгородское», — заявили в СЦКК.

Отмечается, что большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя.

В июне 2017 года Георгий Тука, который в то время занимал пост заместителя министра по делам неподконтрольных Киеву территорий, заявил, что из-за затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится и уровень радиации, поэтому необходимо постепенно переселять людей из региона.

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Украина
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