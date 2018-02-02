Суд вынес приговор участнику ДТП, в результате которого погиб вице-премьер Киргизии
«Водитель «КамАЗа», который столкнулся с автомашиной вице-премьера, Автандил уулу Таалайбек, признан виновным в совершении преступления и осуждён на десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявили в канцелярии суда.
При этом сообщается, что подсудимого также обязали выплатить денежную компенсацию Управлению делами президента и правительства Киргизии в размере 2,95 млн сомов (около 2,4 млн рублей).
7 октября 2017 года стало известно, что в результате ДТП Джумакадыров, его помощник и водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находились политики, погибли под Бишкеком.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.