Суд вынес приговор участнику ДТП, в результате которого погиб вице-премьер Киргизии

Суд Московского района Чуйской области приговорил к десяти годам лишения свободы водителя «КамАЗа», в результате столкновения с которым в октябре 2017 года погибли вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель автомобиля, в котором находились политики. Об этом сообщает ТАСС.

«Водитель «КамАЗа», который столкнулся с автомашиной вице-премьера, Автандил уулу Таалайбек, признан виновным в совершении преступления и осуждён на десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявили в канцелярии суда.

При этом сообщается, что подсудимого также обязали выплатить денежную компенсацию Управлению делами президента и правительства Киргизии в размере 2,95 млн сомов (около 2,4 млн рублей).

7 октября 2017 года стало известно, что в результате ДТП Джумакадыров, его помощник и водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находились политики, погибли под Бишкеком.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.