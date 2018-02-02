Россия помогла освободить из плена в Ливии белорусского военного специалиста

В Ливии освобождён из плена военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Вячеслав Качура.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова.

«После долгих переговоров нам удалось добиться освобождения Вячеслава Качуры, который находился в заключении в Ливии на протяжении последних шести с половиной лет», — сказал Деньгов.

Он уточнил, что вопросом освобождения занимался глава Чечни Рамзан Кадыров в координации с МИД России и российской контактной группой по внутриливийскому урегулированию.

Качура приехал в Ливию в 2011 году в составе группы специалистов из России, Украины и Белоруссии. Через два месяца они были задержаны революционерами. Часть задержанных удалось освободить. О судьбе Качуры ничего не было известно.

В мае 2017 года в Россию вернулись двое освобождённых из плена в Ливии моряков.