На Украине фигуранта дела 2 мая 2014 года приговорили к пяти годам лишения свободы

Один из фигурантов дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года приговорён к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

Как отмечается, 38-летний гражданин другого государства признан виновным в участии в массовых беспорядках. Он, в частности, оказывал сопротивление представителям власти и принимал участие в погромах.

«Обвиняемый на судебном заседании признал свою вину и раскаялся, в связи с чем судом ему определено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине следователи открыли ещё одно уголовное производство по факту беспорядков после оправдания судом фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.