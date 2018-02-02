На Украине фигуранта дела 2 мая 2014 года приговорили к пяти годам лишения свободы
Как отмечается, 38-летний гражданин другого государства признан виновным в участии в массовых беспорядках. Он, в частности, оказывал сопротивление представителям власти и принимал участие в погромах.
«Обвиняемый на судебном заседании признал свою вину и раскаялся, в связи с чем судом ему определено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Украине следователи открыли ещё одно уголовное производство по факту беспорядков после оправдания судом фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.