Roshen требует запретить использовать название «Киевский торт»

Кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является украинский лидер Пётр Порошенко, намерена через суд запретить одной из торговых сетей на Украине использовать названия «Киевский торт» и торт «Киевский».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы из единого реестра решений Хозяйственного суда Киева.

Как отмечается, в иске компании говорится, что торговая сеть нарушает права интеллектуальной собственности, а её действия приводят к тому, что покупатель может спутать упаковку продукции магазина с «Киевским тортом», который выпускает Roshen.

«Запретить... осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента «Киевский торт» и/или «Киевский» и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана», — указывается в обращении.

Уточняется, что рассмотрение дела состоится 5 февраля.

Ранее в правящей партии Германии заявили, что Порошенко стоит определиться, президент он или олигарх.

Заявление было связано с тем, что в 2014 году украинский президент пообещал продать свою кондитерскую компанию, однако вместо этого лишь расширил свой бизнес.