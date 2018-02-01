Roshen требует запретить использовать название «Киевский торт»

Короткая ссылка
Кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является украинский лидер Пётр Порошенко, намерена через суд запретить одной из торговых сетей на Украине использовать названия «Киевский торт» и торт «Киевский».
Roshen требует запретить использовать название «Киевский торт»
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы из единого реестра решений Хозяйственного суда Киева.

Как отмечается, в иске компании говорится, что торговая сеть нарушает права интеллектуальной собственности, а её действия приводят к тому, что покупатель может спутать упаковку продукции магазина с «Киевским тортом», который выпускает Roshen.

«Запретить... осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента «Киевский торт» и/или «Киевский» и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана», — указывается в обращении.

Уточняется, что рассмотрение дела состоится 5 февраля. 

Ранее в правящей партии Германии заявили, что Порошенко стоит определиться, президент он или олигарх.

Заявление было связано с тем, что в 2014 году украинский президент пообещал продать свою кондитерскую компанию, однако вместо этого лишь расширил свой бизнес.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru