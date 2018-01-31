Назначен новый председатель Службы национальной безопасности Узбекистана

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Ихтиёр Абдуллаев назначен на пост председателя Службы национальной безопасности Узбекистана.

Об этом сообщает интернет-издание uznews-uz.

Ранее Абдуллаев занимал пост генпрокурора страны.

31 января Рустам Иноятов после 23 лет работы был освобождён от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана. Иноятов занимал пост главы СНБ с 1995 года.

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