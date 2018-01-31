Неизвестные заблокировали движение автомобилей на украино-польской границе

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Государственная фискальная служба Украина сообщила, что неизвестные лица заблокировали движение транспорта в пункте пропуска «Рава — Русская» на украино-польской границе.

Об этом ведомство написало на своей странице в Facebook.

«Дорога к пункту пропуска «Рава — Русская» в настоящее время блокируется неизвестными людьми. Количество автомобилей, которые ожидают своей очереди на пересечение границы с Польшей, составляет порядка 200 штук», — указывается в заявлении.

На место происшествия уже прибыли отряды украинской полиции.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что киевские власти не контролируют участок украино-венгерской границы в районе Закарпатья.

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