Неизвестные заблокировали движение автомобилей на украино-польской границе

Государственная фискальная служба Украина сообщила, что неизвестные лица заблокировали движение транспорта в пункте пропуска «Рава — Русская» на украино-польской границе.

Об этом ведомство написало на своей странице в Facebook.

«Дорога к пункту пропуска «Рава — Русская» в настоящее время блокируется неизвестными людьми. Количество автомобилей, которые ожидают своей очереди на пересечение границы с Польшей, составляет порядка 200 штук», — указывается в заявлении.

На место происшествия уже прибыли отряды украинской полиции.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что киевские власти не контролируют участок украино-венгерской границы в районе Закарпатья.