Власти Киева планируют переименовать улицу Московскую и проспект Героев Сталинграда

Власти Киева намерены переименовать улицу Московскую в честь участника военной операции в Донбассе Дмитрия Годзенко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, всего планируется переименовать 13 улиц.

В частности, власти намерены переименовать бульвар Маршала Тимошенко, проспект Героев Сталинграда, а также улицу Гайдара.

Ранее сообщалось, что на Украине переименовали Днепродзержинское водохранилище в Каменское в рамках закона о декоммунизации.