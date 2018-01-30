Власти Киева планируют переименовать улицу Московскую и проспект Героев Сталинграда
«Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, всего планируется переименовать 13 улиц.
В частности, власти намерены переименовать бульвар Маршала Тимошенко, проспект Героев Сталинграда, а также улицу Гайдара.
Ранее сообщалось, что на Украине переименовали Днепродзержинское водохранилище в Каменское в рамках закона о декоммунизации.