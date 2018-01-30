Власти Киева планируют переименовать улицу Московскую и проспект Героев Сталинграда

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Власти Киева намерены переименовать улицу Московскую в честь участника военной операции в Донбассе Дмитрия Годзенко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, всего планируется переименовать 13 улиц.

В частности, власти намерены переименовать бульвар Маршала Тимошенко, проспект Героев Сталинграда, а также улицу Гайдара.

Ранее сообщалось, что на Украине переименовали Днепродзержинское водохранилище в Каменское в рамках закона о декоммунизации.

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