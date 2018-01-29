Украина продлила договор с Westinghouse о поставках ядерного топлива до 2025 года

Украинская компания «Энергоатом» заключила соглашение о продлении срока действия договора с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива в 2021—2025 годах.

«Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021—2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году», — приводит УНИАН сообщение компании-поставщика.

Ранее Минэнерго Украины заявило о планах уменьшить закупки российского ядерного топлива в 2018 году.