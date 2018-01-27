На Украине подсчитали погибших пограничников в результате боевых действий в Донбассе

Госпогранслужбы Украины подсчитали число погибших пограничников с 2014 года в результате боевых действий в Донбассе.

Об этом сообщает «112 Украина».

Замглавы Госпогранслужбы Василий Северов заявил, что всего в Донбассе погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, ещё пять пропали без вести.

В декабре 2017 года в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине сообщалось, что более 2,8 тыс. мирных жителей погибли с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.