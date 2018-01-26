В Бишкеке в январе из-за холодов погибли 15 человек

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В киргизской столице Бишкеке с начала января из-за переохлаждения погибли 15 человек. Об этом сообщает Главное управление внутренних дел города.

«С 1 по 25 января, согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, от переохлаждения скончались 15 лиц без определённого места жительства», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС ЧС Киргизии распространило предупреждение в связи с резким похолоданием. По данным ведомства, 26—29 января в отдельных горных районах температура понизится до -40...-45 °С ночью и -28...-33 днём. 

В декабре сообщалось, что в Польше 15 человек умерли от переохлаждения.

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