В Бишкеке в январе из-за холодов погибли 15 человек
«С 1 по 25 января, согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, от переохлаждения скончались 15 лиц без определённого места жительства», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС ЧС Киргизии распространило предупреждение в связи с резким похолоданием. По данным ведомства, 26—29 января в отдельных горных районах температура понизится до -40...-45 °С ночью и -28...-33 днём.
В декабре сообщалось, что в Польше 15 человек умерли от переохлаждения.