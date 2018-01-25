В Таджикистане могут ввести уголовное наказание за супружескую измену

Короткая ссылка
Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что рассмотрит возможность введения уголовного наказания за супружескую измену, передаёт Sputnik Таджикистан.

В ходе пресс-конференции один из журналистов отметил, что в республике в последнее время всё чаще происходят убийства на почве ревности.

По мнению представителя СМИ, существует необходимость введения уголовного наказания за измену.

Ранее сообщалось, что самолёт из Дохи совершил экстренную посадку в Индии из-за узнавшей об измене мужа пассажирки.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Центральная Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru