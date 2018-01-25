В Таджикистане могут ввести уголовное наказание за супружескую измену

Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что рассмотрит возможность введения уголовного наказания за супружескую измену, передаёт Sputnik Таджикистан.

В ходе пресс-конференции один из журналистов отметил, что в республике в последнее время всё чаще происходят убийства на почве ревности.

По мнению представителя СМИ, существует необходимость введения уголовного наказания за измену.

Ранее сообщалось, что самолёт из Дохи совершил экстренную посадку в Индии из-за узнавшей об измене мужа пассажирки.