Президент Литвы считает, что Украина сохраняет шансы вступить в ЕС

Членство в ЕС остаётся для Украины перспективной возможностью. Об этом в эфире национального радио Литвы заявила президент страны Даля Грибаускайте.

«Возможность для каждой страны на том или ином историческом этапе добиться своей цели существует», — ответила президент на вопрос о том, реально ли ожидать вступления Украины в Европейский союз.

По её словам, ни одну страну нельзя лишать подобной возможности.

«Для украинского народа эта надежда тоже должна остаться», — добавила Грибаускайте, отметив, что всё зависит от развития событий, внешних обстоятельств.

«Очень надеюсь, что не возникнет какого-то противоречия, столкновения между целями европейского развития и будущим самой Украины», — заключила президент.

Ранее Даля Грибаускайте заявила, что Украине предстоит пройти долгий путь для вступления в Евросоюз.