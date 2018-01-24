Спикер Рады заявил, что не знает об угрозах Януковичу в феврале 2014 года

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что ему неизвестно об угрозах жизни бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года.

«Никакая информация об угрозе жизни Януковича мне не известна. Я думаю, что эта информация предоставлялась заведомо ложной. Янукович, как и все чиновники, находился под государственной охраной, эта охрана осуществлялась почти до момента, когда он покинул Украину», — цитирует Парубия «112 Украина».

По его словам, если бы информация относительно возможного нападения на Януковича действительно была, об этом было бы сообщено по источникам госохраны.

«Показания, которые дают, в том числе охранники, свидетельствуют о том, что никаких угроз Януковичу не было», — добавил он.

24 января Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела против Януковича по обвинению в госизмене.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что жизни и здоровью Януковича в феврале 2014 года ничего не угрожало.

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