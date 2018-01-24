Украинские ювелирные магазины предлагают обязать докладывать о дорогих покупках граждан

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Министерство финансов Украины намерено обязать продавцов ювелирных изделий сообщать о покупках украинцев, если стоимость приобретаемых ими украшений превышает 40 тыс. гривен.
Украинские ювелирные магазины предлагают обязать докладывать о дорогих покупках граждан
  • © pixabay.com

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов». 

По данным информационного портала, ювелирам также надо будет осуществлять «надлежащую проверку». Продавцу, в частности, надо будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т. д. 

Нормы будут официально приняты лишь в том случае, если пройдут все этапы согласования с правительством, а после будут утверждены голосованием в Верховной раде. 

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