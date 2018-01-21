При взрыве на шахте в ДНР погибли два горняка

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Два горняка погибли, один травмирован в результате взрыва метана на угледобывающем предприятии в городе Ждановка в Донбассе. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«В городе Ждановка на ПАО «АП «Шахта «Ждановская» 20 января в 12:29 произошёл взрыв метано-воздушной смеси. В результате происшествия погибли два человека 1970 и 1980 годов рождения», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

В ведомстве уточнили, что остальные находившиеся в забое 314 горняков самостоятельно выбрались на поверхность.

Как передавало ФАН, в мае 2017 года подразделения ВСУ открыли массированный артогонь по территории угольной шахты «Бутовская» в ДНР.

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