Киев сообщил о восстановлении электричества на подающей воду в ЛНР насосной станции

В Киеве заявили, что электроснабжение Петровской насосной станции в Донбассе восстановлено, и это обеспечивает условия для возобновления подачи воды жителям самопровозглашённой Луганской народной республики.