Киев сообщил о восстановлении электричества на подающей воду в ЛНР насосной станции
Об этом сообщило в Twitter украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
«На Петровской насосной станции КП «Попаснянский районный водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы и восстановлено электроснабжение на станции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, благодаря этому обеспечены условия для восстановления водоснабжения жителей ЛНР.
Ранее сообщалось, что украинская компания «Луганское энергетическое объединение» отключила энергоснабжение Петровской насосной станции Попаснянского водоканала.