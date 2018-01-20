Киев сообщил о восстановлении электричества на подающей воду в ЛНР насосной станции

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В Киеве заявили, что электроснабжение Петровской насосной станции в Донбассе восстановлено, и это обеспечивает условия для возобновления подачи воды жителям самопровозглашённой Луганской народной республики.

Об этом сообщило в Twitter украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

«На Петровской насосной станции КП «Попаснянский районный водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы и восстановлено электроснабжение на станции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря этому обеспечены условия для восстановления водоснабжения жителей ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Луганское энергетическое объединение» отключила энергоснабжение Петровской насосной станции Попаснянского водоканала.

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