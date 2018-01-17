Авиаконцерн «Антонов» заявил об отсутствии поддержки со стороны правительства Украины

В украинском авиаконцерне «Антонов» заявили, что правительство страны во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом любыми путями пытается осложнить работу предприятия. Об этом говорится в открытом письме концерна.

«Вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолётов, как это было обещано ещё в 2016 году, Владимир Гройсман и его кабинет министров предлагают изъять существенную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна», — отмечается в письме.

В госпредприятии назвали подобные шаги недальновидными и заявили, что это может привести к срыву международных договорённостей по производству Ан-132D, модернизации Ан-70, а также остановке разработки ударного беспилотника «Горлица».

В ноябре сообщалось, что украинский военный самолёт Ан-70 получит новую авионику без российских комплектующих.

16 августа стало известно, что украинский концерн «Антонов» возглавил бывший руководитель Харьковского государственного авиационного предприятия Александр Кривоконь. Отмечалось, что новому главе «Антонова» предстоит ускорить выход концерна «на международный рынок беспилотных летательных аппаратов и углубить международное сотрудничество».