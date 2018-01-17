Порошенко заявил об увеличении бюджета оборонного заказа до $732 млн в 2018 году

Бюджет оборонного заказа на Украине в 2018 году увеличится на 37% и составит $732 млн. Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

«В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен (около $732 млн. — RT)», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом финансирование возросло на 37%.

В сентябре стало известно, что проект госбюджета Украины на 2018 год предполагает увеличение финансирования Министерства обороны на 21% по сравнению с 2017 годом, что составит $3,2 млрд.