Порошенко заявил об увеличении бюджета оборонного заказа до $732 млн в 2018 году

Короткая ссылка
Бюджет оборонного заказа на Украине в 2018 году увеличится на 37% и составит $732 млн. Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

«В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен (около $732 млн. — RT)», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом финансирование возросло на 37%.

В сентябре стало известно, что проект госбюджета Украины на 2018 год предполагает увеличение финансирования Министерства обороны на 21% по сравнению с 2017 годом, что составит $3,2 млрд.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119