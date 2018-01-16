Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 18 января в Польше

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут встречу 18 января в польском Кракове. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

«18 января 2018 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в польском городе Краков», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

О возможных путях разрешения нагорнокарабахского конфликта — в материале RT.