Украина выделит 320 млн гривен на строительство второй очереди музея голодомора

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году планируется выделить 320 млн гривен (около 640 млн рублей) на строительство второй очереди Национального музея-мемориала памяти жертв голодомора. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«В феврале мы начинаем работы. За 24 месяца должны сдать объект. Сопровождать проект (достройки) поручаю вице-премьер-министру Владимиру Кистиону... Сейчас задача — определиться с эффективным использованием средств», — отметил Гройсман.

В ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко в День памяти жертв голодомора назвал массовый голод в стране геноцидом украинского народа.

В Совете Федерации позднее слова украинского лидера о голодоморе назвали иезуитской логикой.

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