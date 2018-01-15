Украина выделит 320 млн гривен на строительство второй очереди музея голодомора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году планируется выделить 320 млн гривен (около 640 млн рублей) на строительство второй очереди Национального музея-мемориала памяти жертв голодомора. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«В феврале мы начинаем работы. За 24 месяца должны сдать объект. Сопровождать проект (достройки) поручаю вице-премьер-министру Владимиру Кистиону... Сейчас задача — определиться с эффективным использованием средств», — отметил Гройсман. В ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко в День памяти жертв голодомора назвал массовый голод в стране геноцидом украинского народа. В Совете Федерации позднее слова украинского лидера о голодоморе назвали иезуитской логикой.