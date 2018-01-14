В Нацполиции Украины выступили за создание открытого реестра педофилов

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин выступил за создание открытого реестра педофилов.

«Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия, согласно действующему законодательству, настолько гуманная, что позволяет делать им это снова. На очереди внесение изменений относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдёт», — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

В 2018 году открытый реестр педофилов был опубликован в Польше.

В октябре 2017 года российский Национальный родительский комитет обратился в правительство России с предложением создать и сделать общедоступной единую федеральную базу осуждённых за педофилию.