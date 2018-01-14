В ЦИК Белоруссии предложили не проводить президентские и парламентские выборы в один год

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила о нецелесообразности проведения в один год президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.

«Совместить две избирательные кампании наши избирательные комиссии, состоящие из общественников, не в состоянии», — приводит TUT.by слова Ермошиной.

Она также отметила, что выборы политизируют атмосферу в стране.

«Это может дестабилизировать обстановку политическую и общественную. Поэтому, я думаю, будут разводить эти избирательные кампании», — добавила глава ЦИК.

Выборы президента Белоруссии по закону должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы в парламент — не позднее 10 сентября того же года.

Ранее сообщалось, что ЦИК Белоруссии планирует принять участие в мониторинге выборов президента России 18 марта 2018 года.