В результате пожара в больнице №24 в Донецке погиб пациент.

«Пожар произошёл в палате отделения пульмонологии. Пострадал один человек. Это пациент 1933 года рождения. Он погиб. В результате пожара пострадала одна палата, больница продолжает функционировать», — приводит РИА Новости слова и. о. заместителя главврача по медицинской части больницы №24 Фёдоровой Татьяны.

Причины пожара выясняются.

Ранее профессор РУДН политолог Юрий Почта в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление ООН о прекращении поставок продовольственной помощи жителям Донбасса.