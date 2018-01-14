В Раде считают, что у Порошенко из-за США развилась паранойя

У президента Украины Петра Порошенко из-за США развилась паранойя. Об этом заявил депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем в эфире телеканала ZIK.

По его словам, это можно сказать и о генпрокуроре страны Юрии Луценко.

«Они уверены, что США — это их самая большая беда», — сказал Найем.

Как отметил депутат, Порошенко и Луценко «по своей политической психологии являются вассалами», то есть им необходимо, чтобы кто-то сказал им, что надо делать. При этом, по словам Найема, прислушаться к народу, активистам и депутатам они не могут.

Ранее Порошенко заявил, что в 2018 году Украина получит летальное вооружение из США.