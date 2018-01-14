Порошенко рассказал о будущем украинского кинематографа

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Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в стране будут снимать более 120 фильмов в год.

«Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов»,— написал глава государства в Facebook.

Кроме того, Порошенко заявил, что украинский кинематограф ждёт яркое будущее.

В апреле 2017 года Порошенко подписал законы «Об Украинском культурном фонде» и «О государственной поддержке кинематографа в Украине», а также заявил о важности кинопроизводства в условиях информационной войны с Россией.

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