Порошенко рассказал о будущем украинского кинематографа

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в стране будут снимать более 120 фильмов в год.

«Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов»,— написал глава государства в Facebook.

Кроме того, Порошенко заявил, что украинский кинематограф ждёт яркое будущее.

В апреле 2017 года Порошенко подписал законы «Об Украинском культурном фонде» и «О государственной поддержке кинематографа в Украине», а также заявил о важности кинопроизводства в условиях информационной войны с Россией.