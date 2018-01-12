Экономист рассказал, к чему приведёт снижение курса гривны до исторического минимума

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал снижение курса гривны к рублю до исторического минимума.

«За последние четыре года украинская экономика свернулась, экспорт значительно ниже импорта, новые рынки получить не удалось, с выдачей кредитов спонсоры и международные кредиторы затягивают. То, что гривна ослабела, — последствия многих факторов, которые были очень ожидаемыми. Скорее можно удивляться тому, что умудрялись удерживать гривну на таком уровне. Последствия видны: дорогие кредиты для промышленности, падение уровня жизни, значительная инфляция», — отметил Дудчак.

По словам эксперта, Нацбанк Украины предпримет попытки урегулировать ситуацию, но к стабильности это вряд ли приведёт.

«Сейчас стоит ожидать интервенции от Национального банка. На определённый промежуток времени у них запасы есть, но из-за того, что люди уезжают из страны, растут объёмы переводов денежных средств. Нацбанк получал валюту в том числе с помощью скупки её у населения. Самый ожидаемый шаг — попытка банка стабилизировать… Насколько хватит этих запасов, сказать сложно. Они рассчитывали, что от МВФ получат какие-то средства в районе миллиарда, но это тоже не очень существенная помощь. Новый транш можно ждать не раньше начала второго полугодия 2018 года. Попытки будут, но вряд ли будет стабильность», — заключил Дудчак.

Ранее СМИ сообщили, что гривна упала ниже исторического минимума по отношению к евро и рублю.





