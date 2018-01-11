На Украине туристов из Белоруссии оштрафовали за георгиевскую ленту в машине

Суд в Ивано-Франковской области Украины оштрафовал белорусских туристов за то, что к их машине была прикреплена георгиевская лента.

Как сообщает «112 Украина», размер штрафа составил 2250 гривен (около $80).

Отмечается, что инцидент произошёл на горнолыжном курорте «Буковель».

«Пять туристов (трое мужчин и две женщины) прикрепили к лобовому стеклу своей машины Mercedes георгиевскую ленточку. Местные жители и я попросили белорусов снять её, те отказались. Тогда мы вызвали на место конфликта правоохранителей и активистов», — рассказал депутат областного совета Андрей Марийчин.

12 июня украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий административную ответственность за публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение на Украине георгиевской ленты.