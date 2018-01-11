На Украину не пустили корреспондента ВГТРК Пакшина

Корреспондента ВГТРК Олега Пакшина, который прилетел на Украину из Турции в качестве туриста, не пустили в страну. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что Пакшин уже почти сутки находится в аэропорту Борисполь.

«Уже почти сутки я нахожусь в аэропорту Борисполь… Вчера вечером я прилетел сюда из Стамбула, но на приграничном контроле мне запретили въезжать в страну», — заявил журналист.

В качестве обоснования причины отказа во въезде на территорию Украины указано, что Пакшин якобы не может подтвердить цель своего пребывания в стране.

«Но на самом деле цель самая простая — туристическая, я приехал сюда всего лишь на одни сутки, и у меня на руках были обратные билеты, которые, кстати, сгорели, потому что воспользоваться ими без паспорта я не могу, к тому же они из другого аэропорта», — уточнил он.

При этом Пакшин добавил, что в аэропорту «достаточно много людей с российскими паспортами», которым также отказывают в праве въезда на Украину по разным причинам.

В ноябре 2017 года корреспондент ФАН Игорь Петрашевич рассказал о ситуации вокруг его выдворения с Украины.