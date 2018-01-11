На Украину не пустили корреспондента ВГТРК Пакшина
Отмечается, что Пакшин уже почти сутки находится в аэропорту Борисполь.
«Уже почти сутки я нахожусь в аэропорту Борисполь… Вчера вечером я прилетел сюда из Стамбула, но на приграничном контроле мне запретили въезжать в страну», — заявил журналист.
В качестве обоснования причины отказа во въезде на территорию Украины указано, что Пакшин якобы не может подтвердить цель своего пребывания в стране.
«Но на самом деле цель самая простая — туристическая, я приехал сюда всего лишь на одни сутки, и у меня на руках были обратные билеты, которые, кстати, сгорели, потому что воспользоваться ими без паспорта я не могу, к тому же они из другого аэропорта», — уточнил он.
При этом Пакшин добавил, что в аэропорту «достаточно много людей с российскими паспортами», которым также отказывают в праве въезда на Украину по разным причинам.
В ноябре 2017 года корреспондент ФАН Игорь Петрашевич рассказал о ситуации вокруг его выдворения с Украины.