«Роснефть» продала сеть АЗС на Украине

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«Роснефть» в декабре 2017 года продала Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd., которые являются собственниками автозаправочных станций на Украине.

Из списка аффилированных лиц «Роснефти» в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited, передаёт РИА Новости со ссылкой на документы компании.

Отмечается, что дата наступления изменений — 20 декабря 2017 года.

Компании являются собственниками ООО «Восток» (Киев), которое владеет сетью АЗС на Украине.

По данным агентства, сеть АЗС насчитывает около 150 объектов.

В конце февраля 2017 года стало известно, что компания «ЛУКОЙЛ» закрыла сделку по продаже своего последнего актива на Украине. 

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