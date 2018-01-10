Митингующие перекрыли дороги к трём пунктам пропуска на украинско-польской границе

Митингующие ограничили движение в сторону трёх пунктов пропуска на границе Украины с Польшей, передаёт ZN.UA.

Сообщается, что во Львовской и Волынской областях перекрыты дороги возле пунктов «Шегини-Медыка», «Рава-Русская — Гребенное» и «Ягодин-Дорогуйск».

По данным патрульной полиции, в акции принимают участие десятки человек. В частности, вблизи села Старовойтово Любомльского района Волынской области около 70 митингующих ограничили движение транспорта на международной трассе Киев — Ковель — Ягодин.

Митингующие выступают против изменений в Налоговый кодекс, вступивших в силу с начала 2018 года. Они предусматривают беспошлинный ввоз на Украину товаров в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до €150. При этом их вес не должен превышать 50 кг.