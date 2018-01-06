В базу данных «Миротворца» попали семь российских бардов
В базу данных украинского сайта «Миротворец» попали семь российских музыкантов-бардов.
«Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — говорится в сообщении на странице «Миротворца» в Facebook.
В базу попали Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним — Раиса Нур), Вячеслав Ковалёв, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.
Ранее сообщалось, что российский режиссёр и сценарист Никита Высоцкий, сын автора-исполнителя Владимира Высоцкого, попал в базу «Миротворца». Также туда попала актриса и телеведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
- Актёр Куравлёв о попадании в базу данных «Миротворца»: я для них угроза
- Эдгард Запашный прокомментировал своё попадание в базу «Миротворца»
- Госпогранслужба Украины в 2017 году запретила въезд 1300 иностранцам из-за посещения Крыма
- Сын Владимира Высоцкого попал в базу украинского сайта «Миротворец»
- Ведущая программы «Давай поженимся» попала в базу данных «Миротворца»