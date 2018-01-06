В базу данных «Миротворца» попали семь российских бардов

В базу данных украинского сайта «Миротворец» попали семь российских музыкантов-бардов.

«Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — говорится в сообщении на странице «Миротворца» в Facebook.

В базу попали Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним — Раиса Нур), Вячеслав Ковалёв, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

Ранее сообщалось, что российский режиссёр и сценарист Никита Высоцкий, сын автора-исполнителя Владимира Высоцкого, попал в базу «Миротворца». Также туда попала актриса и телеведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева.