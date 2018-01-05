СБУ изъяла российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма

Служба безопасности Украины установила факт пребывания на территории Киева экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведён санкционированный обыск», — говорится в сообщении.

По данным агентства «Крыминформ», в ходе обыска обнаружены паспорт гражданина России и удостоверение министра здравоохранения республики, выписанное ещё в 2014 году.

Михальчевский ушёл в отставку в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли.