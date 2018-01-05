СМИ: Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Ахметова на $820 млн
По данным издания, решение было вынесено окружным судом Никосии 27 декабря при рассмотрении спора вокруг компании «Укртелеком», которая была продана Ахметову в 2013 году фирмой Raga Дениса Горбуненко. Истец утверждает, что сумма сделки составила $860 млн, однако Ахметов выплатил только $100 млн.
Сообщается, что среди активов бизнесмена, которые могут быть затронуты решением суда, — квартира в жилом комплексе One Hyde Park в престижном лондонском районе Найтсбридж. На момент приобретения её Ахметовым она была самой дорогой на рынке недвижимости Великобритании.
У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов является крупнейшим владельцем бизнеса на Украине — ему принадлежит 303 компании.