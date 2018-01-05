СМИ: Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Ахметова на $820 млн

Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на сумму $820 млн, пишет Financial Times со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, решение было вынесено окружным судом Никосии 27 декабря при рассмотрении спора вокруг компании «Укртелеком», которая была продана Ахметову в 2013 году фирмой Raga Дениса Горбуненко. Истец утверждает, что сумма сделки составила $860 млн, однако Ахметов выплатил только $100 млн.

Сообщается, что среди активов бизнесмена, которые могут быть затронуты решением суда, — квартира в жилом комплексе One Hyde Park в престижном лондонском районе Найтсбридж. На момент приобретения её Ахметовым она была самой дорогой на рынке недвижимости Великобритании.

У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов является крупнейшим владельцем бизнеса на Украине — ему принадлежит 303 компании.