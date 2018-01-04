Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины в Казахстан и Киргизию
Российский лидер Владимир Путин продлил указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.
Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ... изменение, заменив в пункте 4 слова «до 31 декабря 2017 года» словами «до 30 июня 2018 года», — говорится в тексте.
Россия в 2016 году ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки определённых товаров с Украины.
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