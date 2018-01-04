Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины в Казахстан и Киргизию

Российский лидер Владимир Путин продлил указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.