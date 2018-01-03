Савченко пригрозила украинским властям «расплатой кровью»

Украинские чиновники, пришедшие к власти «на крови», должны ответить за свои действия, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

«Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмёт реванш, то те, кто пришёл во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — сказала она.

Савченко отметила, что Украине не стоит ждать развития, пока там нет справедливости. По её словам, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе чиновники, которые придут им на смену, будут чувствовать себя безнаказанными.

Ранее Савченко заявила, что не верит в справедливые выборы на Украине.