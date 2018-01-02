Данилко назвал глупостью запрет на показ российских фильмов на Украине

Украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, назвал глупым запрет на показ российских фильмов в стране.

«Зачем? Ну зачем их запрещать? Если ты можешь взять, зайти… Wi-Fi тут какой пароль? Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов. Ну такая глупость — вам делать нечего? Ну зачем это? Что это решит? Поднимайте производство, конечно, делайте фильмы (украинские. — RT). Я только за. Но запрещать...» — сказал Данилко в эфире «112 Украина».

Ранее Данилко раскритиковал инициативу наказывать исполнителей за гастроли в России.

В сентябре стало известно, что на Украине запретили показ одного сериала и двух фильмов российского производства.