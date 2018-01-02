В Молдавии неизвестные осквернили мемориал советских воинов

Вандалы осквернили мемориальный комплекс «Виктория» у села Леушены Хынчештского района Молдавии.

Об этом сообщает actualitati.md со ссылкой на руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича.

«Неизвестные в очередной раз надругались над боевой машиной — танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишинёвской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и жёлтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты», — заявил он.

По словам Алексея Петровича, территорию мемориала превратили в мусорку.