В следовавшем в Киев скоростном поезде произошло задымление
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».
«На подъезде скоростного поезда до станции Новогупаловка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1)», — говорится в сообщении.
Пассажиры были доставлены вспомогательным подвижным составом на станцию Пятихатки, где их пересадили на подменный подвижной состав филиала ПАО «Укрзализныця» — УЖСК.
Отмечается, что время задержки поезда составит около пяти часов.
В октябре после анонимного звонка о минировании эвакуировали 530 пассажиров поезда Киев — Львов, который находился на железнодорожном вокзале украинской столицы и готовился к отправлению.
После проверки взрывные устройства обнаружены не были.
В ноябре URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.