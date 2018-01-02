В следовавшем в Киев скоростном поезде произошло задымление

В скоростном поезде №736/735 Запорожье — Киев произошло задымление, из-за чего пассажиров пришлось пересадить в другой состав.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

«На подъезде скоростного поезда до станции Новогупаловка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1)», — говорится в сообщении.

Пассажиры были доставлены вспомогательным подвижным составом на станцию ​​Пятихатки, где их пересадили на подменный подвижной состав филиала ПАО «Укрзализныця» — УЖСК.

Отмечается, что время задержки поезда составит около пяти часов.

В октябре после анонимного звонка о минировании эвакуировали 530 пассажиров поезда Киев — Львов, который находился на железнодорожном вокзале украинской столицы и готовился к отправлению.

После проверки взрывные устройства обнаружены не были.

В ноябре URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.