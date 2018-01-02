В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских военных.
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонной ведомство республики.
«Обстрелам подвергcя район села Калиновка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, огонь вёлся из станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.
20 декабря стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.
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