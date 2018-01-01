В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков

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В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о двух случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные Народной милиции республики.

«Обстрелам подверглись районы посёлка Красный Яр и села Калиново. Огонь вёлся из противотанковых станковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

20 декабря стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.

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