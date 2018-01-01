В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о двух случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные Народной милиции республики.