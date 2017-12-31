В Чернигове похитили бюст Пушкина

В украинском Чернигове в ночь на воскресенье, 31 декабря, украли бронзовый бюст поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил учёный секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков.

«Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», — написал Черняков в Facebook. Как отмечается, памятник был установлен в историческом центре Чернигова в 1900 году. Ранее сообщалось, что радикалы закрасили чёрным цветом табличку с именем российского императора Александра II на Александровской колонне в Одессе.