В Чернигове похитили бюст Пушкина

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В украинском Чернигове в ночь на воскресенье, 31 декабря, украли бронзовый бюст поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил учёный секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков.

«Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», — написал Черняков в Facebook.

Как отмечается, памятник был установлен в историческом центре Чернигова в 1900 году.

Ранее сообщалось, что радикалы закрасили чёрным цветом табличку с именем российского императора Александра II на Александровской колонне в Одессе.

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