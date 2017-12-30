ЕБРР предоставит Украине в кредит €150 млн на модернизацию железной дороги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украинским железным дорогам («Укрзализныця») кредит в размере €150 млн для строительства второго пути и электрификации железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«ЕБРР предоставляет кредит в размере €150 млн для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка», — отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, соответствующее соглашение было подписано 30 декабря.

Общая стоимость проекта составляет примерно €300 млн. Остальные €150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение в декабре 2016 года.

Ранее сообщалось, что ЕБРР предоставляет кредит на сумму €160 млн Харькову на расширение метрополитена.