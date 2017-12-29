Захарова назвала позором для Украины ситуацию с Саакашвили

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области — позор для Украины.

«Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это ещё и проблема грузинского народа. Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, и по его неадекватному поведению судят обо всём народе», — приводит kp.ru слова Захаровой.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции назвал действия Михаила Саакашвили «плевком в лицо грузинского и украинского народов».

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