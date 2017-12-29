Глава СБУ заявил, что биометрический контроль осложнит работу российских спецслужб

Введение системы биометрического контроля на границе с Россией поспособствует укреплению национальной безопасности Украины и осложнит работу сотрудников российских спецслужб. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины. Это значительно осложнит работу в первую очередь российских спецслужб», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Грицак отметил, что введение биометрического контроля ускорит процесс идентификации причастных к различным видам преступлений людей.

«Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего», — добавил глава СБУ.

Ранее сообщалось, что Украина запустила в тестовом режиме биометрический контроль на границе с Россией.

Система фиксации биометрических данных в полной мере заработает в международных аэропортах Киева и на пунктах пропуска через государственную границу Украины с 1 января 2018 года.