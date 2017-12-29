СМИ: Россия требует от AirBaltic €20 млн

Россия отправила Латвии официальную просьбу об оказании правовой помощи с требованием взыскать более €20 млн с латвийской национальной авиакомпании AirBaltic.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на источник, претензия связана с неплатёжеспособным Investbank, который принадлежал главному акционеру банка Latvijas Krājbanka Владимиру Антонову.

В 2012 году Investbank инициировал три гражданских иска к бывшему акционеру AirBaltic — компании Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и AirBaltic как соответчику о взыскании выданного займа в размере €18,4 млн евро, а также процентов и пеней.

В Минюсте Латвии подтвердили, что получили в делопроизводство просьбу о правовой помощи от российского Минюста, однако не раскрыли её подробности.